Atalanta-Marsiglia: dove vedere la semifinale in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Atalanta è ad un passo dalla finale di Europa League, un traguardo che sarebbe storico per i bergamaschi e per la squadra di Gasperini. Prima, però, c'è da superare lo scoglio Olympique Marsiglia, ripartendo dall'1-1 maturato in Francia all'andata. Al Gewiss Stadium questa sera andrà in scena la semifinale di ritorno e la Dea proverà a sfruttare la spinta del suo pubblico per staccare il pass per la finale. Naturalmente Gasp si affida a Scamacca, autore del gol all'andata e in un momento di forma incredibile. Al suo fianco De Ketelaere dal primo minuto.

Orario della semifinale

La semifinale di ritorno tra Atalanta e Marsiglia andrà in scena questa sera al Gewiss Stadium alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

Il match di Europa League tra Atalanta e Olympique Marsiglia sarà disponibile in diretta televisva su Dazn e su Sky, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport e Sky Sport 4K.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset.

