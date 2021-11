Diretta Atalanta-Manchester United 1-1, Pasalic esce per Djimsiti: si riparte al Gewiss Stadium

A Bergamo arriva il Manchester United di Cristiano Ronaldo. E sarà una serata speciale per i tifosi dell'Atalanta, che sognano una vittoria con conseguente sorpasso in classifica. Al momento il raggruppamento F della Champions League vede la truppa di Solskjaer davanti a tutti con 6 punti; a 4, invece, inseguono appunto la squadra di Gasperini e il Villarreal. Non è decisiva, e su questo non ci sono dubbi, ma una sconfitta metterebbe in serio pericolo il passaggio del turno. Ecco perché serve un risultato positivo e, per farlo, il Gasp si affida a Zapata e Ilicic. I rossi di Manchester invece si presenteranno con l'artiglieria pesante. Tutti in campo dall'inizio Pogba, Bruno Fernandes, Cavani e Ronaldo.

SEGUI LA DIRETTA DI ATALANTA-MANCHESTER UNITED

SECONDO TEMPO

51' - Giallo per McTominay per una sbracciata su Maehle

48' - Subito cambio di fronte: la conclusione di Bruno Fernandes si infrange sul muro di Palomino. Dea graziata dall'ex Udinese

47' - Zapata non impatta a pochi passi dalla porta, ma l'attaccante colombiano era comunque in fuorigioco

46' - Si ritorna in campo al Gewiss Stadium: Gasperini prova la mossa Djimsiti per Pasalic

PRIMO TEMPO

45' - Quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro

45' - Splendido assist di Bruno Fernandes che libera Cristiano Ronaldo in area di rigore con un colpo di tacco: l'ex Juventus a pochi passi non può sblagliare. È 1-1 allo stadio di Bergamo tra Atalanta e Manchester United

38' - Cambio obbligato per Solskjaer: Varane non ce la fa, al suo posto entra Greenwood

32' - Dopo il consulto con il Var, l'arbitro non concede il rigore all'Atalanta per una caduta in area di Zapata

21' - Zapata, sul filo del fuorigioco, scatta e, tutto da solo, manda la palla poco più in alto dell'incrocio dei pali

19' - Sempre dalla fascia destra arriva un altro spunto, ora è Pogba a cercare Cristiano Ronaldo. Il pallone è troppo alto per il portoghese che non riesce a riportare la partita in pareggio

18' - Ci prova ancora il Manchester United, cross sempre dalla destra, Shaw cerca Ronaldo ma trova Musso che blocca e poi trova il fallo dell'attaccante ex Juventus

16' - Cross dalla destra per Shaw che non riesce a impattare il pallone: nessun problema per Musso tra i pali dell'Atalanta

12' - Cambia il punteggio al Gewiss Stadium: Ilicic, su assist di Zapata, porta in vantaggio l'Atalanta. Papera di De Gea

5' - Lo United manovra bene dalla sinistra, Pogba serve McTominay che va al tiro dal limite dell'area, la conclusione deviata spiazza Musso ma lentamente colpisce il palo e torna in campo: si salva la Dea

1' - Tutto pronto al Gewiss Stadium per la sfida (quasi) decisiva tra Atalanta e Manchester United, quarta giornata di Champions League. I giocatori delle squadre, prima del fischio d'inizio, si inginocchiano per il movimento Black lives matter

Atalanta-Manchester United, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gian Piero Gasperini

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Bailly, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Mc Tominay, Pogba, Shaw; Bruno Fernandes; Rashford, Ronaldo. All. Ole Gunnar Solskjaer

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Atalanta-Manchester United verrà trasmessa in diretta su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). In streaming invece sarà possibile seguirla attraverso l'applicazione Sky Go o anche con un abbonamento a Now Tv. Anche Mediaset Infinity trasmetterà la diretta in streaming del confronto di Bergamo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 22:15

