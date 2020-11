Il Liverpool travolge l'Atalanta: cinque gol dei Reds, tripletta di Jota, poi Salah e Mané

Troppo Liverpool per questa Atalanta. E soprattutto troppo Jota nei primi 45' per le retrovie nerazzurre. Il funambolico attaccante portoghese fa la differenza e con la sua velocità scardina la difesa nerazzurra a più riprese. Il Liverpool del primo tempo non sbaglia quasi niente: pressing, intensità, ricerca immediata della profondità, idee chiare e tecnica. E' quasi una macchina perfetta. E ha in Jota un fantastico finalizzatore. Il talento portoghese, prima al quarto d'ora, buca in velocità la difesa nerazzurra, supera Palomino e Sportiello in uscita con un tocco morbido per il vantaggio. E poi regala un'altra perla tre giri di lancette dopo la mezz'ora: stop in area e destro volante chirurgico sul primo palo. Il Liverpool nel primo tempo può anche permettersi l'accensione a sprazzi di Salah e Mané che non incidono mai. Nelle retrovie dei reds manca il totem Van Dijk, ma la squadra regge anche perché Zapata, Gomez e Muriel non sembrano ispiratissimi. Nella ripresa, invece, subito in avvio, Mané e Salah si accendono alla grande. Prima è una ripartenza imprendibile di Salah a calare il tris e poi una fiammata di Mané che firma il poker. L'Atalanta è surclassata e Jota infila la cinquina in scioltezza quando il secondo tempo è cominciato appena da una manciata di minuti. Zapata è l'ultimo ad arrendersi: prima colpisce una gran traversa poi stuzzica i riflessi stratosferici di Alisson in due occasioni. Insegue il gol con l'orgoglio. Ma finisce 5-0 per i reds che, a Bergamo, mostrano una cilindrata nettamente superiore, in particolare grazie al livello fuori portata dei formidabili attaccanti. La reattività di Sportiello evita il sesto gol nel finale. Una dura punizione per i bergamaschi che comunque hanno sempre 4 punti in classifica e restano in piena corsa per la qualificazione.

Pagelle Atalanta-Liverpool, Muriel ci prova, Jota inarrestabile

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 23:29

