Scontri prima di Atalanta-Lazio, tensione tra Mihajlovic e un ultrà fuori dall'Olimpico

Mercoledì 15 Maggio 2019, 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tensioni fuori dall'Olimpico prima della finale dihanno coinvolto anche, oggi tecnico del Bologna ma per sei anni calciatore in biancoceleste. Nei pressi di Ponte Milvio e durante gli scontri tra ultrà laziali e polizia (due agenti feriti e tre auto dei vigili in fiamme) un tifoso gli ha urlato «zingaro». «A chi lo hai detto?», ha reagito Mihajlovic dirigendosi verso di lui e poi tenuto dai poliziotti.