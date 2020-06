Atalanta-Lazio, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 19:16

Si chiude col botto il programma della 27esima giornata di Serie A, che oltre alla sfida di Roma tra Roma e Sampdoria propone il big match di Bergamo tra Atalanta e Lazio. I nerazzurri guidati da Gasperini hanno polverizzato il Sassuolo nel recupero giocato domenica e vinto per 4-1, salendo così a 51 punti in graduatoria; c'è grande curiosità, inoltre, per vedere il ritorno in campo della Lazio di Simone Inzaghi, da molti data come favorita nello sprint finale per la conquista dello scudetto.LE PROBABILI FORMAZIONI (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini(3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. InzaghiL'Atalanta ha ripreso il proprio percorso nella stessa maniera in cui lo aveva interrotto, segnando cioè una valanga di reti: sono 74 fin qui, equamente divise tra casa e trasferta; i bergamaschi, inoltre, hanno una striscia aperta in campionato di 4 vittorie di fila.