Atalanta-Lazio 1-2 Diretta In gol de Roon nella sua porta, poi Milinkovic e Gosens

Si chiude col botto il programma della 27esima giornata di Serie A, che oltre alla sfida di Roma tra Roma e Sampdoria propone il big match di Bergamo tra Atalanta Lazio . I nerazzurri guidati da Gasperini hanno polverizzato il Sassuolo nel recupero giocato domenica e vinto per 4-1, salendo così a 51 punti in graduatoria; c'è grande curiosità, inoltre, per vedere il ritorno in campo della Lazio di Simone Inzaghi, da molti data come favorita nello sprint finale per la conquista dello scudetto.44' - Patric ferma Zapata, ma la palla carambola sui piedi di Gosens che libera un sinistro rasoterra sul primo palo da posizione defilata: Strakosha copre bene e, in due tempi, non si fa sorprendere.43' - Gomez, dalla sinistra, si accentra, non trova un compagno e allora opta per andare alla conclusione col destro: il tiro del numero 10 non crea problemi a Strakosha.38' - Riapre la partita l'Atalanta. Cross morbido di Hateboer dalla corsia di destra: Gosens svetta su Lazzari e schiaccia di testa sul secondo palo, Strakosha non può nulla.33' - Immobile, lanciato in profondità, sta per arrivare sul pallone se non fosse per una perfetta uscita di Gollini con i piedi in scivolata. Il guardalinee, comunque, aveva la bandierina alzata per segnalare il fuorigioco del numero 17.32' - Doppio corner per la squadra di casa. Nel primo, tiro-cross di Djimsiti respinto dalla difesa biancoceleste: nel secondo, invece, Strakosha perde il pallone in uscita e Toloi non riesce ad insaccare.31' - Sinistro rasoterra dai 25 metri di un ispirato Malinovskyi: la palla è indirizzata all'angolino basso ma Strakosha si distende alla perfezione e devia in angolo.29' - Lazzari continua a scattare sulla corsia di destra e, in questo caso, premia Immobile con un passaggio rasoterra: l'ex Torino lascia partire un destro sul primo palo che, per pochissimo, non inquadra lo specchio della porta.28' - Scambio tra Malinovskyi e Gomez con l'argentino che si gira in un fazzoletto e calcia in porta con il destro: sulla respinta non perfetta di Strakosha, Zapata non riesce a trovare la deviazione decisiva.27' - Dall'angolo per l'Atalanta, scaturisce un contropiede della Lazio con Immobile che, appena dentro l'area di rigore, apre il piatto destro a botta sicura. Il pallone si spegne di un soffio a lato.26' - Zapata, sulla sinistra, trova un varco per crossare rasoterra nell'area piccola: Radu anticipa tutti e concede un corner alla squadra bergamasca.24' - Malinovskyi si incarica della battuta del calcio da fermo: il suo sinistro a giro si infrange sulla barriera biancoceleste.20' - La punizione di Luis Alberto è un cross troppo corto: Freuler, sul primo palo, allontana la sfera.18' - Uno-due tra Gomez e Gosens con il laterale tedesco che scarica dietro per servire Zapata: la difesa biancoceleste fa buona guardia e si rifugia in calcio d'angolo.15' - Malinovskyi, dalla destra, rientra verso il centro e cerca un traversone per l'inserimento di Gosens alle spalle di Patric: palla direttamente sul fondo.9' - Jony viene liberato bene sulla sinistra e ha spazio per mettere un buon pallone all'interno dell'area: Gollini, in uscita alta, fa sua la sfera.5' - Errore clamoroso di Strakosha: Malinovskyi appoggia per Zapata che si divora il gol con il destro, ma la sua posizione era irregolare.3' - Calcio di punizione dalla sinistra affidato al destro di Luis Alberto: il cross dello spagnolo è impreciso.1'- Comincia la partita, fischio d'inizio dell'arbitro Orsato.(3-4-2-1) Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini(3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile All. InzaghiL'Atalanta ha ripreso il proprio percorso nella stessa maniera in cui lo aveva interrotto, segnando cioè una valanga di reti: sono 74 fin qui, equamente divise tra casa e trasferta; i bergamaschi, inoltre, hanno una striscia aperta in campionato di 4 vittorie di fila.