Diretta Atalanta-Juventus 0-0: Vlahovic protagonista, Dybala col mancino non trova la porta

Al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Juventus si giocano un posto in Europa e, forse, anche una fetta di Scudetto. Il pareggio tra Napoli e Inter mette a disposizione di entrambe le squadre infatti un'opportunità troppo ghiotta per avvicinare le posizioni di vertice, dovendosi però nel frattempo guardare anche alle spalle con la Lazio lì a 1 punto: vincere stasera diventa dunque per entrambe fondamentale. Chi è messo peggio è Gasperini, reduce dalla sconfitta in Serie A contro il Cagliari e dall'eliminazione in Coppa Italia per opera della Fiorentina: con Zapata out, il peso dell'attacco ricadrà su Muriel e Boga. Sembrano essere invece in ripresa i bianconeri: Allegri si è conquistato in settimana la semifinale di coppa e in campionato viene da 9 risultati utili consecutivi (ultimo k.o. proprio contro l'Atalanta); De Sciglio favorito su Alex Sandro, confermato il tridente Dybala-Vlahovic-Morata.

Segui la diretta di Atalanta-Juventus

11' Fa tutto da solo Dybala! Il n.10 della Juve entra in area e si accentra ma il suo sinistro non trova di un nulla lo specchio della prota

10' Cross dalla destra di McKennie, Vlahovic è ben appostato nel cuore dell'area di rigore ma il suo colpo di testa è impreciso

2' Prima occasione per la Juventus: Vlahovic controlla al limite dell'area e cerca il tiro sul secondo palo: Sportiello con la punta delle dita devia in angolo

1' È iniziato il match

Benvenuti al Gewiss Stadium di Bergamo. Sta per iniziare il posticipo serale di Serie A tra Atalanta e Juventus. A tra poco

Primo tempo

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Boga. A disp.: Rossi, Dajcar, Pedersen, Pezzella, Malinovski, Mihaila, Pessina, Scalvini, Pasalic. All.: Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. A disp.: Pinsoglio, Perin, Arthur, Cuadrado, Alex Sandro, Lu. Pellegrini, Kean, Kaio Jorge, Rugani, Zakaria, Akè. All.: Allegri

ARBITRO: Maurizio Mariani

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Atalanta e Juventus di domenica 13 febbraio delle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire la diretta testuale dell'incontro sul sito de IlMessaggero.it.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 21:06

