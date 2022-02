Atalanta-Juventus 1-1, le pagelle: Vlahovic silenziato, Dybala a sprazzi. Supereroe Danilo

Il big match Atalanta-Juventus ci conclude in parità (1-1).

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 5,5

Rischia grosso per un'uscita scriteriata su Koopmeiners. Per il resto fa il suo fino al siluro di Malinovskyi che lo manda k.o.

DANILO 6,5

Meno preciso del solito. Si becca un giallo evitabile. In sofferenza in troppe occasioni. Boga gli sguscia via spesso. Nel finale segna la rete dell'1-1 che salva la Juventus.

BONUCCI 5,5

Ricorre all'esperienza nelle situazioni più complicate. Prova anche a dare una mano in fase di impostazione ma non è preciso (34' st Cuadrado 5: non incide come vorrebbe).

DE LIGT 6,5

Si immola non una ma due volte evitando guai a Szczesny. Elegantissimo negli interventi, sempre sul pezzo.

DE SCIGLIO 6

Bravo nelle chiusure. Si fa trovare pronto anche in fase propositiva. Gli manca un pizzico di spavalderia.

MCKENNIE 6

Parte benissimo poi, con il passare dei minuti, diventa troppo conservativo. Nelle ripartenze dell’Atalanta è spesso costretto a rincorrere gli avversari (37' st Kean ng).

LOCATELLI 5,5

Ordinato in mezzo al campo. Cerca di velocizzare la manovra ma ci riesce a tratti. Qualche appoggio sbagliato di troppo.

RABIOT 6

Fisicamente sta bene e si vede. Quando parte palla al piede è un problema per la difesa bergamasca. Dovrebbe osare di più (41' st Arthur ng).

DYBALA 5,5

Sfiora la rete con una giocata da autentico fuoriclasse. L'aggressività dei bergamaschi lo obbliga a scelte affrettate e non sempre lucide. Nella ripresa è meno effervescente.

VLAHOVIC 5,5

Inizia con una bella conclusione poi si innervosisce un po' troppo, incorrendo anche in un giallo evitabile. Demiral non lo fa respirare.

MORATA 5,5

Fatica a trovare palloni giocabili. Si sacrifica eccessivamente in fase difensiva e non trova mai la porta. Viene fermato con una marea di falli (41' st Akè ng).

ALLEGRI 6

Pareggio all'ultimo secondo. Il tridente fa cilecca ma Danilo lo salva quando sembra finita.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 22:42

