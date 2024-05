Atalanta-Juventus 0-1, pagelle: De Ketelaere spento, Bremer è un muro, Vlahovic decide. Allegri furia e Coppa

di Fabrizio Ponciroli e Timothy Ormezzano

La Juve vince la Coppa Italia all'Olimpico di Roma: nella finale batte l'Atalanta 1-0 con un gol in apertura di Vlahovic.

Allegri impazzisce al 94°: via giacca, cravatta e camicia. Le urla agli arbitri: «Vergogna»

PAGELLE ATALANTA

CARNESECCHI 6

Sulla conclusione vincente di Vlahovic non ha colpe. Nella ripresa fortunato su un’azione travolgente ancora del serbo.

DE ROON 6

Suona la carica dopo la rete a freddo di Vlahovic. Combatte sino al momento dell’infortunio che lo costringe ad uscire dal campo affranto (20’ st Toloi 6: sa sempre dove posizionarsi).

HIEN 4

Perde il duello con Vlahovic. Il serbo gli scappa via nell’occasione che sblocca la partita. Rischia anche il fallo di rigore, sempre su Vlahovic (14’ st Scalvini 6: fa tutto il possibile ma non basta).

DJIMSITI 5

Nell’azione che vale l’1-0 bianconero, tiene colpevolmente in gioco Vlahovic. Una sbavatura che macchia la sua prestazione.

ZAPPACOSTA 5

Non riesce praticamente mai a trovare il fondo e mettere palle pericolose in mezzo all’area bianconera. Silenziato (14’ st Hateboer 5: la sua esperienza non porta a nulla).

PASALIC 5

Perde qualche pallone di troppo. Il pressing dei bianconeri lo mette in difficoltà. I suoi proverbiali inserimenti non si vedono (14’ st Miranchuk 5,5: ci mette il fosforo, non è fortunato).

EDERSON 6,5

Il migliore del centrocampo nerazzurro. Il più attivo sul fronte offensivo e, in difesa, è l’ultimo frangiflutti nerazzurro. Un paio di recuperi spaziali. Duracell.

RUGGERI 5,5

Utile in fase difensiva. Quando ha la palla tra i piedi ha il merito di provare almeno qualche giocata rischiosa. Purtroppo, non incide come vorrebbe.

KOOPMEINERS 5

Contro uno dei club che lo sogna per la prossima stagione fatica ad entrare in partita. Pochi spunti degni del suo nome. Sbatte spesso contro il muro bianconero.

LOOKMAN 6

Inizio di gara in salita. Nella ripresa è il più pericoloso tra gli attaccanti della Dea. Colpisce un clamoroso palo. Non smette mai di provarci. Ostinato.

DE KETELAERE 5

Nel ruolo che doveva essere di Scamacca è in affanno. Ha un paio di palloni intriganti ma non li sfrutta a dovere. Troppo spaesato per essere vero. Esce dopo 45’ (1’ st Tourè 5,5: tanto movimento, murato ogni volta che tenta la conclusione in porta).

GASPERINI 5,5

La prima delle due finali finisce con una sconfitta che fa male.

PAGELLE JUVE

PERIN SV

Primo tempo da spettatore non pagante, perché l'impalpabile De Ketelaere e compagni rimbalzano contro il muro bianconero. Nella ripresa una sola parata, ma a gioco fermo, dopo il palo scheggiato da Lookman.

GATTI 6,5 Cerca da due passi il 2-0 in avvio di gara, togliendo il pallone dai piedi del meglio posizionato Danilo. Dietro salva un gol (di Pasalic) quasi fatto ed è solido come una roccia.

BREMER 7 Giganteggia in difesa, come è abituato a fare. Attento, puntuale, pulito, affidabile. Insomma, il solito Bremer.

DANILO 7 Recuperato all'ultimo, si ripresenta al top. Chiude tutto in trincea con ottimo sigillante, dà pure una mano in regia e in alcune proiezioni offensive.

MCKENNIE 6 Mette lo zampino nell'1-0 ma non punge come dovrebbe e potrebbe. Appare comunque in crescita rispetto alle ultime uscite.

CAMBIASO 6,5 Tuttocampista illuminato. Suo il filtrante in verticale che manda in porta Vlahovic all'alba della finale. Suo anche l'assist per il secondo gol di Vlahovic cancellato dal Var (81' Weah ng).

NICOLUSSI CAVIGLIA 6,5 Chiamato a rimpiazzare Locatelli, dimostra intraprendenza in regia e in interdizione (62' Miretti 6,5: Fa legna a centrocampo e nel finale centra una clamorosa traversa).

RABIOT 6 Nel primo tempo non convince proprio, come l'inno di Mameli reinterpretato da Al Bano. Poi si sintonizza sulle frequenze del match e dà verticalità alla manovra. ILING JUNIOR 6 Preferito a Kostic, assicura sgasate e affondi. L'inglese ha più voglia e continuità del solito.

VLAHOVIC 7,5 Un gol (più un altro annullato per fuorigioco millimetrico) segnato anche a chi sostiene che sparisca spesso sul più bello. Pronti via e marchia a fuoco il match con un movimento da puntero vero. Reclama un rigore per un intervento proibito di Hien. E sfiora due volte il bis (81' Milik ng).

CHIESA 5,5 Arretra spesso il suo raggio d'azione, finendo per essere poco presente nelle ripartenze e in area nemica (69' Yildiz 6: Entra e si presenta subito al poligono di tiro, poi però non lascia altre tracce).

ALL. ALLEGRI 7 Estrae sul più bello la vera Juve dal cilindro, quella che non si vedeva da metà gennaio. Vittoria di corto muso, sì, ma con pieno merito. Quinta Coppa Italia, Max ora è recordman in solitaria. Dodicesimo titolo in bianconero: l'ultimo? Nel finale perde la testa, oltre alla giacca: espulsione inevitabile.

