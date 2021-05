Atalanta-Juve, tensione fuori dallo Stadio: insulti a Totti e al figlio

Purtroppo in mezzo ai tanti tifosi, belli e festanti, tornati allo stadio dopo 7 mesi, si è infilato anche qualche incivile. Fuori dal Mapei Stadium di Reggio Emilia ci sono stati momenti di tensione e disordini un'ora prima del calcio d'inizio della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, con una sessantina di tifosi della Juve (privi del biglietto) che hanno prima cercato lo scontro con un gruppo di tifosi dell'Atalanta, poi dopo aver riconosciuto Francesco Totti insieme al figlio Christian, hanno iniziato a insultarlo.

Come racconta Repubblica, i tifosi bianconeri hanno anche esploso alcune bombe carta. La polizia, dopo aver deviato il percorso degli autobus delle due squadre per motivi di sicurezza, è intervenuta per sedare gli animi: dopo mezz'ora i tifosi senza biglietto sono stati convinti ad abbandonare il piazzale dello Stadio e a tornare a casa. Sugli spalti per la finale ci sono 4.300 tifosi: è la prima volta che accade dal febbraio 2020, escludendo una piccola parentesi dello scorso settembre quando venne consentita la presenza di mille tifosi allo stadio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 22:14

