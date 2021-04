Atalanta-Bologna 5-0 la Dea dilaga: è seconda, sorpassati Milan e Juve

L'Atalanta batte il Bologna 5-0 nel posticipo della 33ma giornata del campionato di serie A e sale al secondo posto in attesa del Milan. La squadra di Gasperini travolge i rossoblù con i gol di Malinovskyi, Muriel, Freuler, Zapata e Miranchuk.

Atalanta- Bologna 5-0

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi (26' st Caldara), Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (16' st Pessina), Maehle; Malinovskyi (26' st Ilicic); D. Zapata (33' st Lammers), Muriel (16' st Miranchuk). (31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 6 Palomino, 20 Kovalenko, 88 Pasalic). All.: Gasperini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Antov, Danilo, Soumaoro, De Silvestri (11' st Vignato); Schouten, Svanberg (18' st Mbaye); Skov Olsen (27' st Orsolini), Soriano (11' st Baldursson), Barrow (27' st Poli); Palacio. (1 Da Costa, 34 Ravaglia, 6 Amey, 68 Khailoti, 43 Faragò, 77 Annan, 80 Juwara). All.: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Reti: nel pt 22' Malinovskyi, 44' rig. Muriel; nel st 12' Freuler, 14' D. Zapata, 28' Miranchuk.

Angoli: 8-3 per l'Atalanta. Recupero: 1' e 0'.

Espulso: Schouten al 3' st per gioco violento. Ammoniti: Danilo per comportamento non regolamentare

Note: ricordato prima della partita Mino Favini, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta dal 1991 al 2015, di cui venerdì 23 aprile ricorreva il secondo anniversario dalla morte.

