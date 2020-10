Federico Chiesa e l'addio alla Fiorentina, la rabbia dei tifosi: «Non può indossare la fascia di Davide Astori»

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 13:24

Perprossimo a lasciare lanon è stato possibile indossare la fascia del compianto Davide Astori. Il calciatore, che potrebbe firmare presto per la Juventus, ha giocato la partita contro la Sampdoria e ha sfiorato il gol al 95’ quando ha colpito il palo. I Viola sono stati battuti 2-1 in casa e le polemiche per il suo trasferimento sono aumentate a causa della fascia di capitano sul braccio.Sull'onda dell'emozione per la prematura scomparsa di Astori, due anni fa la Fiorentina ebbe una deroga sulla fascia da portare sul braccio diventando l'unica squadra ad averla differente. Un modo per ricordare Astori e rendergli omaggio. La fascia di Astori viene solitamente indossata da Pezzella, che ora è infortunato, mentre contro la Sampdoria doveva passare a Federico Chiesa. Sembra che quest'ultimo non abbia ricevuto l'ok per portarla. Il no gliel’avrebbero detto i tifosi.Su Twitter è boom di commenti. «Gli ultras ordinano alla #Fiorentina di non dare a #Chiesa (in partenza x la #Juve) la fascia di capitano che era di Astori. La Fiorentina obbedisce.Come negli anni '80! Non abbiamo fatto neanche mezzo passo avanti», scrive un utente. Su posizione opposta un altro tweet: «Non vedo perchè Chiesa che già voleva andare via l'anno scorso (ha giocato senza voglia per tutta la stagione) e che già ieri sera sapeva che sarebbe andato alla juve (rivale storica) avrebbe dovuto indossare la fascia di Astori, un simbolo per la Fiorentina. Ci vuole rispetto».