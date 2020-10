AS Velasca presenta le nuove maglie Le Coq Sportif, disegnate dall’artista sudafricano Kendell Geers

Sempre all’avanguardia, sempre più attesi,hanno presentato per ultimi le loro nuove maglie per la stagione 2020/21 disegnate dall’artista sudafricano Kendell Geers (attualmente in mostra alla M77 Gallery di Milano). Belli ma fragili come dei fiori, Kendell Geers ha voluto donare una nuova pelle ai giocatori della squadra più artistica al mondo, impresa estetica e sportiva. Una pelle forte come un’armatura ma altrettanto fragile e sensibile come un fiore. Come ci ricorda Kendell Geers, “i fiori rappresentano la fragilità dell’anima, i petali la sua bellezza; più sono i fiori, più le radici sono forti”, ha concluso l'artista durante la presentazione.Le maglie del Velasca, limitate a 400 esemplari in totale e numerate, sono disponibili sul sito del club. Una presentazione in barca per una squadra a controcorrente. Une fois n’est pas coutume, la presentazione del Velasca si è svolta dove i piedi non toccano il fondo, in barca, con tanto di "mascherine ad espressioni calcistiche" concepite dal giovane designer Thomas Signollet. Ad attendere i fortunati invitati c’erano 25 felpe realizzate a mano da artisti provenienti da tutto il mondo e destinate ai tesserati del Club, collezionisti a loro insaputa.Le nuove maglie di Kendell Geers erano invece indossate proprio dai giocatori pronti a correre a passo di barca lungo il Naviglio Grande. Ciliegina sulla torta, il canottiere Filippo Moscatelli, vestito con la maglia casalinga da portiere degna di Jorge Campos e mascherato con il megafono protettivo per allenatore, inseguiva ed incrociava più volte la spedizione.Un legame con il Sudafrica sempre più forte. Dalla trasferta intercontinentale di Soweto a Kendell Geers passando dal gemellaggio con il Soweto Stars F.C., il legame del Velasca con il Sudafrica si rafforza sempre di più. Sono ormai anni che la squadra meneghina sta cercando di moltiplicare i ponti tra le diverse culture, realtà e mondi. Campionato a parte, la partita di ritorno con il Soweto Stars F.C. è diventato l'obiettivo principale del club per la stagione 2020/2021.