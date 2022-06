AS Roma femminile primavera premiata im Campidoglio: per il terzo anno consecutivo Campione d'Italia

Per la terza volta consecutiva Campione d’Italia, la squadra di calcio femminile primavera della AS Roma oggi è stata premiata in Aula Giulio Cesare. Con la vittoria in finale contro la Juventus, infatti, le ragazze della primavera giallorossa si sono aggiudicate il campionato costellando così l’AS Roma di un altro grande trofeo, quest’anno, dopo la vittoria della Conference League.

PRIMA IN AULA GIULIO CESARE POI SULLA TERRAZZA PANORAMICA DEL CAMPIDOGLIO

E così questa mattina sono state accolte in aula consiliare dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, l’assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda Alessandro Onorato, i consiglieri capitolini Federico Rocca presidente Roma Club Campidoglio e Daniele Parrucci, nonché assessore delegato allo Sport Città Metropolitana.

Dopo l’incontro in Aula Giulio Cesare la squadra è stata accompagnata sulla terrazza del Campidoglio, per godere dello splendido spettacolo della capitale dall’alto.

ONORATO: ROMA ORGOGLIOSA DI VOI

“Le ragazze della primavera -ha dichiarato l’assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato - rappresentano un orgoglio cittadino e per questo le abbiamo volute premiare in Campidoglio. Complimenti alla As Roma per i grandi risultati sportivi che sta raggiungendo dalle giovanili alla prima squadra sia nel settore femminile che nel maschile con l’importante vittoria in Conference League. Sono il frutto dell’importante lavoro che sta mettendo in campo la proprietà e l’intero management”.

CELLI: SIETE UN ESEMPIO PER TUTTE LE SQUADRE FEMMINILI

“La conquista dello scudetto della AS Roma primavera femminile - ha commentato la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli -è sicuramente una vittoria per tutti e per la nostra città. Ma è soprattutto un esempio per le tante squadre femminili della Capitale per poter realizzare i loro sogni e i loro obiettivi. E’ stata, inoltre, una bella sorpresa e un’emozione particolare essere omaggiata con la maglia giallorossa personalizzata”.

NON SOLO CALCIO, ANCHE LA STELLA AZZURRA CAMPIONE D’ITALIA PER IL BASKET

Non solo, sempre all’insegna dello sport capitolino, ieri l’assessore Onorato ha ricevuto e premiato gli atleti e i dirigenti della A.S.D. Stella Azzurra Basket Under 19. Domenica scorsa infatti, a Ragusa, hanno conquistato il titolo di Campione d'Italia. Nella Stella Azzurra giocano atleti provenienti da tutto il mondo: due romani ma anche ragazzi dalla Croazia, dall’Argentina e dal Camerun. Questi giovani atleti vengono seguiti a tutto tondo: nella società sportiva, infatti, i ragazzi ricevono sia una preparazione agonistica sia educativa e formativa

“Questi atleti sono stati fantastici - ha commentato l’assessore Onorato - hanno dimostrato sul campo anche grande fair play, consacrando la Stella Azzurra una delle principali eccellenze della pallacanestro italiana”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Giugno 2022, 16:21

