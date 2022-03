AS Roma, al via la vendita dei prodotti Aeterna Design: sono realizzati con sampietrini romani

AS Roma e Aeterna Design danno il via alla commercializzazione dei prodotti di illuminazione, arredamento e design firmati dal Club giallorosso. Fondata a Roma nel 2013 da Alfredo Visca, Pietro Causati e Sacha Caterina Krajisnik, Aeterna Design presenta con l’AS Roma una collezione di prodotti realizzati con i sampietrini originali romani.

Il progetto nasce dalla volontà dei soci fondatori di Aeterna Design e del Club AS Roma, di rendere disponibile una linea di prodotti premium a tutti gli amanti della romanità unendo storia, tradizione e passione calcistica. L’iniziativa è stata accolta con favore dal Club giallorosso che ha deciso di stringere un accordo di licensing con Aeterna Design che potrà produrre e distribuire in tutto il mondo, attraverso i suoi canali offline e online i prodotti di illuminotecnica, complementi di arredo, hi-tech e art design marchiati AS Roma e realizzati con gli originali sampietrini romani.

I prodotti saranno realizzati in edizione limitata e disponibili a partire da metà marzo fisicamente in tutti i Roma Store della capitale e acquistabili su store.asroma.com e su aeternadesign.com. Inoltre, Aeterna Design ha deciso di destinare parte dei proventi derivanti dalla vendita dei prodotti all’Associazione Bambino Gesù Onlus che da anni si occupa di accompagnare e sostenere l’impegno dei medici, dei ricercatori, degli operatori sanitari e di quanti si adoperano quotidianamente per dare una migliore qualità della vita ai bambini e alle loro famiglie.

Alfredo Visca (Founder e Commercial Director) si dichiara soddisfatto per l’obiettivo raggiunto: «Aeterna Design esprime con i suoi prodotti un forte legame con la città di Roma. L’accordo raggiunto con l’AS Roma rafforza l’identità del nostro brand che ha le potenzialità per conquistare il mercato nazionale ed estero con prodotti dal design italiano realizzati con i sampietrini romani. Siamo altrettanto fieri di aver dato vita alla collaborazione con l’Associazione Bambino Gesù Onlus grazie alla quale potremo contribuire con aiuto concreto a chi ha più bisogno, devolvendo parte del fatturato della nostra azienda derivante dalla commercializzazione dei prodotti marchiati Aeterna Design e AS Roma».

