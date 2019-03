Arsenal-Manchester United: tifoso arrestato dopo aver invaso il campo e preso a spintoni Chris Smalling

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undell'è statodopo aver invaso il campo durante il match contro ilper prendere a spintoni e deridere il giocatore della squadra avversaria, dopo il goal del 2 a 0 dell'Arsenal. Il tifoso ha fatto la sua "incursione" dopo che Aubameyang ha segnato dal dischetto.LEGGI ANCHEL'uomo, che indossava un giacchetto con un cappuccio, avrebbe puntato dritto contro Smalling per schernirlo e per poi continuare la sua corsa verso i giocatori dell'Arsenal che stavano festeggiando il gol.Un comunicato della polizia metropolitana conferma che l'uomo è stato arrestato: «Al momento si trova in custodia presso la north London police station», si legge.Gary Neville, ai microfoni di Sky Sports, ha definito il tifoso «un'idiota completo».