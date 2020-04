Sacchi: «Rangnick nuovo tecnico del MIlan? Non lo conosco, però ​mi sembra bravo»

L'Arrigo Sacchi da Fusignano, quello che ha fatto grande il Milan, in Europa e nel mondo, ha compiuto 74 anni. E nel giorno del suo compleanno gli hanno chiesto un parere sul possibile nuovo tecnico dei rossoneri per la prossima stagione, Ralf Rangnick. Ecco il commento dell'ex condottier del Diavolo e ct della Nazionale: «Personalmente non lo conosco. So che lui è molto vicino al mio pensiero calcistico e questo mi fa piacere. Ho visto, tra l'altro, giocare le sue squadre. E devo dire che mi sono sempre piaciute. Il futuro del Milan? Non è questione di uomini e di scelte, ma di una programmazione seria, importante e costruttiva».

Già, a cominciare dalla scelta di alcuni leader. Probabilmente non ci sarà più il Totem Ibrahimovic a cui aggrapparsi l'anno he verrà. E' circolato il nome di Milik cone sostituto, ma il puntero polacco del Napoli non sarebbe in cima alla lista dei nomi dell'ad Gazidis. E il baby Rafael Leao, pare gradito a Rangnick, non sarebbe sufficiente, intendiamoci. C'è poi da discutere il rinnovo di capitan Romagnoli. E qui Gazidis dovrà fare in fretta, se non vuole perdere pure il leader della difesa rossonera. Vedremo... Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 21:29



