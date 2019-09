Mancini: «Vinta una partita molto difficile»

«Non dite che siamo presuntuosi: l'avevo detto che questa era una partita difficile, e così è stato. Questo aumenta il valore della nostra vittoria»: Roberto Mancini, dopo essersi arrabbiato quando sull'1-1 la sua Italia non sfruttava la superiorità numerica sull'Armenia, a risultato acquisito difende la squadra. «La loro espulsione, paradossalmente, ci ha messo in difficoltà perchè loro hanno ridotto ulteriormente gli spazi - ha detto il ct azzurro, a RaiSport - Fisicamente loro erano molto più avanti di noi, abbiamo avuto difficoltà in avvio ma poi ci siamo sistemando, continuando ad attaccare anche a costo di subire i loro contropiedi» Giovedì 5 Settembre 2019, 20:17







