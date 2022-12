L'Argentina ci ricasca: cori contro Mbappé dopo il trionfo. «Un minuto di silenzio, è morto»

di Redazione web

«Para Mbappé que es muerto», pausa e poi di nuovo tutti a ballare. È con questo coro che l'Argentina ha festeggiato negli spogliatoi la vittoria dei Mondiali in Qatar contro la Francia. Messi e compagni, nonostante l'ammirazione da parte dei tifosi di tutto il mondo, non hanno fatto una bella figura intonando questa "melodia".

Wanda Nara festeggia l'Argentina insieme alla mamma di Messi: bufera sui social. Cos'è accaduto

Carlo Ancelotti ct del Brasile? Lui chiarisce tutto: «Al Real fino al 2024, se non mi mandano via...»

Mondiali, promossi e bocciati: Marocco top, Lukaku e Milinkovic flop. Ma il fallimento più grande è l'Italia

Bufera social

La partita tra Francia e Argentina, valevole per la finale dei Mondiali in Qatar, è forse stata una delle migliori gare degli ultimi tempi. La Nazionale di Messi ha dettato subito il ritmo mettendo sotto i francesi che però, proprio quando stavano si davano per sconfitti, hanno ritrovato le speranze grazie ai tre gol di Mbappé.

Proprio l'attaccante francese è finito nel mirino dei cori dell'Argentina che, dopo aver vinto il Mondiale, negli spogliatoi ha deriso il giocatore di Deschamps. Agli utenti social non è proprio piaciuto il siparietto.

Il coro negli spogliatoi

Dopo la vittoria, l'Argentina ha ballato negli spogliatoi festeggiando la vittoria. Il tutto è documentato tramite un video in cui a un certo punto si vedono i giocatori che per un momento si immobilizzano per poi gridare: «Un minuto di silenzio per Mbappé che è morto».

Il poco fair play e la presa in giro degli avversari (soprattutto di uno), non è piaciuto anche se in molti "giustificano" Messi, dati i trascorsi al PSG con il francese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA