Argentina campione, il gestaccio del portiere eroe Martinez sconvolge tutti: ecco cosa ha fatto

Una vittoria particolare. L'Argentina ha trionfato ai mondiali in Qatar, ma il gesto del portiere Emiliano Martinez - decisivo anche nei rigori della finale - ha lasciato tutti senza parole. Premiato con il guanto d'oro come miglior portiere del torneo, Martinez, autore di una partita sublime, ha risposto al riconoscimento in modo bizzarro. In maniera ben poco elegante e sportiva, ha usato il guanto d'oro per fare un gesto volgare.

C'è chi pensa che il gesto fosse indirizzato a chi lo ha fischiato durante la partita, ma, qualunque sia stato il motivo, il gesto è apparso fuoriluogo e per niente apprezzato.

📸 - Emi Martínez is FIFA World Cup Goalkeeper of the Tournament! pic.twitter.com/KlUuxAf58i — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) December 18, 2022

Infatti, sono rimasti ammutoliti Infantino e Al Thani, l'emiro del Qatar, che hanno premiato il portiere. Il 30enne di Mar del Plata, che gioca nell'Aston Villa, ha poi corretto la mira, ciucciando il pollice prima di unirsi ai compagni per festa mondiale

