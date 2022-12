Argentina campione del mondo, Messi come Maradona: battuta la Francia ai rigori

di Redazione web

L'Argentina di Messi è campione del mondo per la terza volta. L'albiceleste ha battuto la Francia dopo i calci di rigore per 7-5. I tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 2-2, i supplementari 3-3. L'Argentina aveva vinto la Coppa più importante nel 1978 a Buenos Aires e nel 1986 in Messico trascinata dal Diego Armando Maradona, super protagonista 36 anni fa come lo è stato oggi Messi. La Francia resta ferma ai due titoli vinti nel 1998 e nel 2018, nonostante la tripletta di un altrettanto super Mbappé.

È stata una partita folle: match a senso unico in avvio, con l'Argentina che domina e va sul 2-0 nel primo tempo con Messi (rigore) e Di Maria. Clamorosa svolta a dieci dalla fine con la doppietta di Mbappé (il primo su rigore) nello spazio di 97 secondi tra 80' e 81'. E così si è andati ai supplementari - con l'ennesima giocata vincente di Messi e la terza rete di Mbappé - e quindi ai rigori con la vittoria dell'Argentina per 7-5.

Messi mondiale, tutti i record

E' stato il Mondiale di Messi. Il fuoriclasse argentino ha battuto oggi altri tre record, in un colpo solo. Con la finale giocata contro la Francia, Leo Messi è diventato il giocatore con più presenze a un Mondiale. E non è tutto: perché la Pulce ha sorpassato anche il nostro Paolo Maldini in un'altra classifica e, con il gol dell'1-0, raggiunto un ulteriore primato.

Da Maradona 1986 a Messi 2022: la storia dei numeri 10 continua

«Vorrei che Messi avesse lo stesso impatto e che ricoprisse lo stesso ruolo di protagonista che io ebbi al Mondiale del 1986. Gli auguro di diventare il migliore di tutti i tempi». Parole e musica per i tifosi argentini di Diego Armando Maradona, pronunciate nel 2010 che mai furono più profetiche anche se a distanza di tanti anni. Leo Messi come leader e punta di diamante della Seleccion, a 35 anni, conquista il suo primo titolo Mondiale portando a tre quelli dell'albiceleste dopo quello in casa del 1978 e quello vinto da Maradona nel 1986. Sono passati 36 anni dall'ultima volta che l'Argentina ha dominato la Coppa del Mondo, in Messico 1986, guidata da un calciatore unico, per l'eternità, come Diego Armando Maradona, con il 10 dietro le spalle, come Lionel Messi, altrettanto decisivo, leader in Qatar 2022, con i suoi sei gol e il record di 26 presenze ai Mondiali. Da leader Messi in Qatar 2022, ha messo di nuovo in mostra la sua classe con la doppietta in finale.

Macron in campo consola Mbappé

Emmanuel Macron scende in campo per cercare di consolare Kylian Mbappé e i suoi compagni, battuti ai rigori dall'Argentina nella finale dei mondiali in Qatar. Il presidente francese, che ha assistito alla finale al Lusail Stadium di Doha, abbraccia il numero 10 dei 'Bleus', autore di una tripletta memorabile, inconsolabile, come i suoi compagni di squadra, in lacrime per la sconfitta ai rigori dopo una partita che i media francesi definiscono «eroica».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 20:08

