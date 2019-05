L'arbitro segna un gol e non lo annulla, il video è incredibile: sconcerto in area di rigore

Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb — Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) 25 maggio 2019

Domenica 26 Maggio 2019, 15:51

Un episodio di straordinaria rarità è accaduto durante una partita di calcio della lega dilettantistica dei Paesi Bassi. L'arbitro della partita, disputata tra Harkemase e HSV, ha segnato un gol che ha validato. Durante un'azione di attacco della squadra ospite, la palla ha colpito il centro della porta,, hanno scritto su Twitter gli Harkemase, che hanno condiviso il video della scena. I tanti utenti che hanno commentato sui social l'accaduto hanno criticato la posizione dell'arbitro, considerandola inadeguata e pericolosa, poiché questi era molto vicino all'azione di gioco. Ad ogni modo, le immagini mostrano anche però che era necessario che l'arbitro si avvicinasse il più possibile all'azione per determinare se la palla fosse entrata nella rete dopo il tiro iniziale.Per quanto riguarda il punteggio, i regolamenti FIFA stabiliscono che, se l'arbitro centrale tocca la palla, questa rimane in gioco; in questo modo, è valido qualsiasi percorso che la palla compie dopo essere stata toccata.Dal 1° giugno, inoltre, con l'entrata in vigore delle nuove regole calcistiche, se la palla colpisce un membro della squadra arbitrale durante un attacco promettente, o se dopo aver colpito l'arbitro cade nelle mani della squadra che non aveva possesso della palla o entra direttamente nella porta, il gioco riprende dall'azione denominata palla a terra.