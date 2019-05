Sorpresa in campo, l'arbitro prega e benedice il Var prima della partita

Casillas torna a casa: «Non so cosa mi riserva il futuro»

O árbitro Ricardo Marques Ribeiro fez uma oração diante do terminal do VAR antes de São Paulo x Flamengo https://t.co/iUcXibAJbs pic.twitter.com/74lYByosWI — globoesportecom (@globoesportecom) 5 maggio 2019

Ultimo aggiornamento: 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena che non è passata inosservata: mentre le squadre si posizionavano in campo prima dell'inizio della gara, unha richiamato l'attenzione di tutti, in primis delle telecamere, per essersi soffermato parecchio davanti alIl fischietto brasiliano, chiamato a dirigere una sfida classica del calcio verdeoro, quella tra San Paolo e Flamengo, era rimasto fermo, a testa bassa, davanti al monitor del. Qualcuno aveva subito ipotizzato che potesse trattarsi di una sorta di: una teoria confermata, poi, dalla singolaredel direttore di gara davanti allo schermo.Alla fine, la gara si è conclusa col risultato di 1-1. Le preghiere dell'arbitro sembrano aver sortito un effetto positivo: nessuna polemica tra le due squadre e, soprattutto, nessun delicato intervento da parte degli assistenti in sala Var.