Arbitri, Giua e Piccinini promossi in Serie A

Antonio Giua di Olbia e Marco Piccinini di Forlì sono i due arbitri promossi dalla Can B alla Can A per la stagione 2019/20. Lasciano invece Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo per raggiunti limiti di età. Lo ha deciso il Comitato Nazionale dell'Aia che oggi in Figc ha presentato gli organici della prossima stagione. Per quanto riguarda gli assistenti, promossi in Can A Baccini di Conegliano, Bresmes di Bergamo, Colarossi di Roma 2, Imperiale di Genova e Vecchi di Lamezia Terme, lasciano invece Tasso di La Spezia per motivate valutazioni tecniche, Di Liberatore di Teramo, Marrazzo di Frosinone, Posado di Bari, Tonolini di Milano e Vuoto di Livorno per limiti di età. Per quanto riguarda la Serie B, promossi Amabile di Vicenza, Ayroldi di Molfetta, Camplone di Pescara, Robilotta di Sala Consilina, Sozza di Seregno. Lasciano invece Guccini, Pillitteri e Picopo per motivate valutazioni tecniche, Di Paolo e Nasca per limiti di permanenza nel ruolo. Tra gli assistenti, promossi dalla Can Pro in B Avalos, Berti, Palermo, Perrotti, Ruggieri, Saccenti e Vono, chiudono per motivate valutazioni tecniche Borzomì, Chiocchi, Formato, Luciano e Opromolla. Mercoledì 3 Luglio 2019, 15:15







