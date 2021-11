Conte al Tottenham, buona la prima: 3-2 al Vitesse. «Partita pazza? Non mi piace»

«Spurs, fuochi d'artificio per Conte», titola così sull'esordio di Antonio Conte con il Tottenham, 3-2 al Vitesse, il quotidiano britannico 'The Guardian' in una gara definita «pazza» per le 3 espulsioni, l'ex atalantino Romero per gli 'spurs' al 59' e nel finale quelle di Doekhi e Schubert per gli olandesi. «Partenza vincente per Conte», titola il 'Sun'.

Il 'Mirror' fa invece l'elenco delle priorità su cui Conte dovrà metter mano: «Sei cose notate dal tecnico del Tottenham prima della folle partita». «Di solito non amo questo tipo di partite, una partita 'pazzà vuol dire che può accadere di tutto. Allo stesso tempo penso che meritavamo di vincere e lo abbiamo fatto», le parole del neo allenatore nel dopo partita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 10:33

