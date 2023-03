Antonio Conte lascia il Tottenham. «Risoluzione consensuale». Stellini allenatore ad interim

di Redazione web

Antonio Conte e il Tottenham si dicono addio a 10 giornate dalla fine del campionato. «Possiamo annunciare che l'allenatore ha lasciato il Club di comune accordo. Abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions League nella prima stagione di Antonio al Club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro», si legge in una nota del club londinese.

Conte lascia il Tottenham, al suo posto Stellini

«Cristian Stellini prenderà la squadra come allenatore ad interim per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come assistant Head Coach», annuncia il comunicato. «Ci rimangono 10 partite in Premier League e abbiamo una lotta in corso per un posto in Champions League. Dobbiamo tutti unirci. Tutti devono farsi avanti per garantire il massimo traguardo possibile al nostro Club e ai sostenitori fantastici e fedeli», ha dichiarato il presidente Daniel Levy.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 26, 2023

