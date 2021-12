Conte all'Inter: «Magari torno in serie A per ribaltare ancora i pronostici»

«La continuità dell'Inter fa piacere, perché è la continuità di un lavoro iniziato da noi e ora stanno lavorando in maniera egregia. C'è solo da complimentarsi. Credo che l'Inter abbia posto le basi per costruire qualcosa di importante e stare in alto per tanti anni. Adesso sta alle altre inseguire. Però magari tornerò un giorno per provare a ribaltare un'altra volta i pronostici». Lo dice Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, a chi gli chiede, al termine del derby londinese contro il Crystal Palace, un commento sulla sua ex squadra che, in Italia, è “campione d'inverno”.

Poi una considerazione sul suo match del “Boxing Day”: «Sono tre punti importanti. Vincere le partite in Premier non è mai facile e noi ne avevamo bisogno per la classifica - sottolinea Conte - e per dare continuità ai risultati che stiamo ottenendo. Ho una rosa completamente coinvolta, i giocatori hanno voglia di seguire: questo non è scontato ma mi dà molto entusiasmo». Ora però gli Spurs, per Conte, devono «continuare a lavorare perché davanti ci sono squadre forti». Ma quindi cosa bisogna fare al Tottenham? «Per alzare il livello bisogna migliorare singolarmente . spiega -: l'ho fatto in passato e ora lo sto facendo qui. Ci vorrà tempo e pazienza, però la squadra mi segue e questo mi dà soddisfazione».

