Anna Falchi nuda dopo Cagliari-Lazio 1-2: la showgirl vestita solo della sciarpa biancoceleste

Lunedì 16 Dicembre 2019, 23:33

Lacompie una clamorosa rimonta a Cagliari, nei minuti di recupero, eesplode di gioia su Instagram.La showgirl, grande tifosa biancoceleste, dopo l'impresa della Lazio, che si porta ad appena tre punti da Inter e Juventus, ha deciso di festeggiare come al solito quando i biancocelesti compiono imprese come quella con la Juventus o, appunto, quella di stasera.ha commentato così l'ennesima rimonta ottenuta dagli uomini di Inzaghi nei minuti di recupero: «Troppo felice per la mia Laziooooooo! Ormai non esiste piu’ la zona Cesarini, c’e’ la zona della pantera nera Felipe Caicedo!».Su Instagram,decide di indossare abiti poco convenzionali ma decisamente amati: la showgirl, infatti, appare vestita solo della sciarpa della Lazio.