Colpo Lazio, preso Andreas Pereira: sbarca a Roma per le visite

Dalle parole ai fatti dopo l'annuncio del diesse della Lazio Igli Tare, che ieri aveva parlato dell'arrivo imminente di Andreas Pereira a Roma, il calciatore è atteso domani mattina alle 8 alla clinica Paideia. Manca solo l'ufficialità ma l'operazione è di fatto conclusa il centrocampista arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United per una cifra totale che sfiora i 27 milioni di euro.



Con lui domani alla clinica Paideia ci sarà anche Vedat Muriqi, guarito dl Covid, trasferimento che è già stato ufficializzato dalla Lazio. L'attaccante ha già svolto le visite mediche di idoneità ma andrà in clinica per un controllo dopo il problema muscolare che si porta appresso dalla scorsa estate. Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 13:07



