Striscia la Notizia, Tapiro per Andrea Pirlo: «Non ho paura di non mangiar il panettone». Questa sera l'allenatore bianconero incontra Valerio Staffelli per ricevere l'ambito premio dopo il difficile avvio di stagione della Juventus.

Andrea Pirlo riceve il tapiro d’oro da Striscia la Notizia per il difficile avvio di stagione della Juventus, reduce dal ko interno 0-2 in Champions con il Barcellona. Intercettato a Torino e interrogato sul rischio di perdere il posto in panchina dichiara: «Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono fiducioso».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 21:09

