Ancelotti e il possibile addio al Napoli: «Domani incontro De Laurentiis. Dimissioni? Mai nella mia vita»

Martedì 10 Dicembre 2019, 21:09

, non so niente di ciò che accadrà. Domani mi vedrò con la società e vedremo.». Cosìai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria del suo Napoli con il Genk nell'ultima sfida del girone di Champions League.«Rimanere al Napoli? Mi auguro di si - ha dichiarato - ma è una valutazione che deve fare la società e il presidente. Valuteremo cosa fare. Contatti con Gattuso? Io non ho saputo niente. Ho preparato e pensato alla partita. I giocatori sono stati attenti e concentrati, non è stata spettacolare, ma chiusa bene nel primo tempo. I rumors che si rincorrono. Mie dimissioni? No, non l'ho mai fatto in vita mia e mai lo farò».L'allenatore azzurro ha lasciato lo stadio San Paolo salutando i tifosi sugli spalti. Il tecnico, il cui futuro sarebbe in bilico nonostante il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, a fine partita è entrato sul terreno di gioco per salutare gli arbitri e poi ha percorso il prato verso gli spogliatoi mentre i tifosi gridavano «Carlo, Carlo». Ancelotti li ha salutati e poi si è diretto agli spogliatoi.«Rispetto al Bayern Monaco - dice ancora Ancelotti a Sky -, sono due situazioni molto diverse. A Monaco è stato uno scontro con la società soprattutto, nel senso che pensavo fosse necessario un cambio della vecchia guardia per mettere forze fresche. E devo dire che con qualche giocatore a Monaco mi sono scontrato. Qui è tutta un'altra questione, il problema è che la squadra non è riuscita a esprimere le qualità migliori ma non perché ci sia attrito tra me e i giocatori, perché tra me e loro non c'è nessun attrito»., come succede da tutte le parti - aggiunge -,, ma questi non sono attriti, tant'è che ci sono stati calciatori che hanno giocato menomati proprio per darmi un segnale di presenza, di forza e di vicinanza. È un discorso completamente diverso».Ma anche in questo caso le discussioni sono avvenute più con la società che con lo spogliatoio? «No, neanche con la società,- risponde -. Il fatto di essere messo in discussione è normale, come succede nel calcio. Ho detto che non voglio essere giudicato per quello che ho fatto, devo essere giudicato per quello che sto facendo e in questo momento i risultati in campionato del Napoli non sono soddisfacenti».La situazione in campionato è recuperabile? «Il campionato è ancora molto lungo. È vero che siamo distanti dal quarto posto - spiega - ma con il recupero di tutti i giocatori e il miglioramento della performance di altri, ci possiamo rimettere in carreggiata anche in campionato». È stata una decisione del Presidente De Laurentiis quella dell'incontro di domani? «No, e sarà un incontro di comune accordo per valutare la situazione del momento».