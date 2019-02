Giallo sul web: Allegri cancella tutti i suoi profili social

Giallo social questa mattina per i tifosi juventini. Su Twitter e Instagram sono infatti spariti i profili dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Una sorpresa apparentemente inspiegabile dal momento che il tecnico della Juventus è stato sempre molto attivo sui social, con l'immancabile commento nelle immediate ore di ogni dopo-partita e altre interventi in iniziative educative o di solidarietà.



Probabile che abbiano pesato gli insulti ricevuti dopo il ko in casa dell'Atletico Madrid da una frangia di tifosi che contestavano sia l'undici iniziale che le scelte fatte nel corso della partita. Ma dalla Continassa fanno sapere che la cancellazione degli account è stata una scelta personale, non dettata da alcun episodio in particolare. Probabilmente bisognerà attendere la conferenza prepartita che Allegri terrà domani alla vigilia di Napoli-Juventus per saperne di più Ultimo aggiornamento: 15:52





