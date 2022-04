Allegri: «Le critiche di Lapo Elkann? Non commento: è tra i primi tifosi della Juve»

Juventus-Fiorentina è lo spartiacque della stagione bianconera. Ma non solo. Dopo il deludente pareggio di sabato pomeriggio contro il Bologna che ha lasciato l'amaro in bocca a più di un tifoso juventino a rischiare tanto, se non tutto, c'è anche Massimiliano Allegri. Sui social in molti si sono scagliati contro i risultati di una squadra partita con ben altri obiettivi e che, adesso, rischia di finire la stagione senza trofei. L'affondo più pesante è arrivato da Lapo Elkann, autore di un paio di tweet che hanno scatenato il dibattito tra i tifosi. E, alla vigilia della seminifinale di ritorno di Coppa Italia, Allegri evita l'argomento.

Stiamo poco allegri!!! Allegri…



🤍🖤 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 16, 2022

Sull'intervento 'social' di Lapo, Allegri replica così: «Non dico assolutamente nulla e non commento. Lapo è uno dei primi tifosi: in maniera affettuosa, dico che ha espresso il suo pensiero». Il cugino del presidente Andrea Agnelli, dopo l'1-1 con il Bologna rimediato al 95', aveva twittato frasi pungenti: «Stiamo poco allegri!!! Allegri...; Ps: gli uomini passano la Juve resta». Adesso per il tecnico e per la squadra bianconera è d'obbligo passare il turno con la Fiorentina e andare all'assalto della Coppa nella finale dell'11 maggio.

«Non penso alle critiche ma soltanto a fare - la posizione di Allegri, con la Juventus ormai definitivamente fuori dalla lotta scudetto - anche perché abbiamo ancora da consolidare il quarto posto in campionato: i bilanci si faranno a fine stagione, ora è il momento decisivo e bisogna rimanere concentrati perché le gare del girone d'andata hanno una valenza, mentre quelle del ritorno sono più importanti in quanto non c'è più il tempo e la possibilità per rimediare».

Mercoledì 20 aprile c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, grazie al fortunoso autogol di Venuti arrivato soltanto in pieno recupero i bianconeri partono dal vantaggio di 1-0 maturato all'andata al Franchi: «Là fu una gara bloccata, ora mi aspetto una partita completamente differente - è l'analisi di Allegri, - e i viola stanno vivendo un ottimo momento di forma, con mister Italiano che sta confermando quanto di buono aveva fatto a La Spezia nelle scorse stagioni: è vero che per noi c'è il vantaggio di avere disposizione due risultati su tre, ma non cambia nulla».

Per quanto riguarda la formazione, invece, il tecnico ha già annunciato due cambi: «Bonucci tornerà in difesa e in porta giocherà Perin - rivela l'allenatore bianconero - mentre per il resto non ho ancora deciso: non so chi ci sarà tra Dybala, Vlahovic, Morata e Kean, sicuramente ci sarà bisogno di tutti e quattro perché i cambi saranno molto importanti».

A proposito del reparto avanzato, la sterilità offensiva continua a rappresentare un problema in casa Juve: «Siamo al decimo posto per gol segnati, dobbiamo migliorare - ammette l'allenatore, con la squadra che ha realizzato 50 reti in 33 giornate di campionato - anche se non è una questione tecnica, ma mentale: nel calcio conta tantissimo la differenza reti, è ciò che ti fa vincere o perdere i campionati, e noi dobbiamo imparare ad essere più precisi ed efficaci».

Tutt'altro clima in casa Fiorentina. Nonostante la squadra viola sia chiamata a un'impresa sportiva: ribaltare la sconfitta interna con un prestazione maiuscola allo Juventus Stadium; Vincenzo Italiano non si preclude nessun risultato. La sua squadra sta esprimendo un calcio tra i migliori in Italia e dopo le vittorie con Napoli e Bologna, il tecnico viola non si tira indietro.

«È una partita in cui pesa tantissimo il risultato dell’andata, ma a Torino sarà tutt’altra storia - ha dichiarato Italiano nella conferenza stampa pre partita -. Partiamo sotto di un gol, dobbiamo sfruttare ogni pallone come se fosse l’ultimo. Dobbiamo sperare di avere una giornata perfetta, solo così possiamo sperare di avere qualche opportunità. Veniamo da un ottimo percorso, dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto finora in Coppa Italia. Qualsiasi risultato verrà fuori domani, il nostro cammino sarà stato quello di una squadra vera. Niente è impossibile, dipende tutto da noi».







