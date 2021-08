Allegri striglia la Juve: «Non si possono prendere due gol così. Ronaldo? Gli ho chiesto io di cominciare dalla panchina»

«La panchina di Cristiano Ronaldo? Ho parlato con lui prima della partita, vista la condizione e il momento della stagione, gli ho detto che era meglio partire dalla panchina, in una partita in cui serviva poi subentrare. Lui si è messo a disposizione, come tutti». Così Massimiliano Allegri ha spiegato l'esclusione dai titolari del portoghese, a Udine . «Cristiano Ronaldo sta bene - ha aggiunto a Dazn il tecnico della Juve - È entrato e ha fatto bene, aveva anche segnato...Le partite sono tante, dovrò gestire lui come tutti gli altri. E con la possibilità dei cinque cambi, che per me sono una novità assoluta».

«Non si possono prendere due gol in una partita come quella odierna, non dovevamo assolutamente prendere due gol. Lo ha detto Massimiliano Allegri, dopo lo stop per 2-2 a Udine con i padroni di casa in rimonta sul vantaggio di 2 a 0 per i bianconeri. Non è una questione tecnica, ma di testa, i gol gli avversari devono farli quando se lo meritano, non quando facciamo noi errori così. Gli errori tecnici capitano, ma oggi è stata questione di testa. Oggi dovevamo partire con una bella vittoria, netta».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Agosto 2021, 22:19

