Allegri e Di Maria la lite in casa Juventus, è rottura? Ecco cosa succede a Bologna

In casa Juventus scoppia un caso, l'ennesimo della stagione più travagliata della Vecchia Signora. Dopo il terremoto in società, le inchieste e i risultati sul campo che non rispecchiano il valore della rosa, ecco che in casa Juve iniziano a saltare i nervi ai protagonisti.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, Massimiliano Allegri e Angel Di Maria sarebbero ai ferri corti. All'interno dello spogliatoio bianconero il malumore inizia a essere sempre più alto. Sul mondo Juve da ottobre ad ora, è piovuto di tutto con l’accavallarsi delle nubi fosche della giustizia ordinaria prima e sportiva poi. Fatale o comunque abbastanza prevedibile che prima o poi gli effetti indesiderati di questa situazione logorante iniziassero a riverberarsi anche sui risultati, frutto di atteggiamenti in campo non in linea con ciò che era lecito aspettarsi.

Nervosismo alle stelle

Sei mesi di inferno che hanno portato lo spogliatoio a essere molto teso. E solo in un contesto del genere, si possono spiegare le ultime prestazioni dei calciatori bianconeri. Dall'uscita in Coppa Italia con l'Inter alla prestazione di Reggio Emilia con il Sassuolo. La Juve non sembra più in grado di dare continuità ai risultati e si aggrappa a un'Europa League che potrebbe rappresentare il trofeo della stagione e a una Champions League sempre più vicina per il prossimo anno. Ma in un clima così pesante e ostile, gli animi all'interno dello spogliatoio sono sempre più roventi.

La lite

Nella giornata di ieri, sabato 29 aprile, alla vigilia del match di Bologna, Angel Di Maria ha lasciato l'allenamento per un fastidio alla caviglia quando ormai aveva capito che non sarebbe partito titolare. Il risultato? Allegri non lo convoca nemmeno per il "trauma distorsivo". Che sia rottura totale tra i due?

