Allegri: «Ronaldo rientrerà quando non rischierà ricadute. Kean? Con gol al Liechtenstein non diventa Messi»

Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato che vedrà la sua Juventus ospitare domani l'Empoli, parla di Cristiano Ronaldo che, infortunatosi in Nazionale, sarà sottoposto lunedì agli esami di controllo. «Ronaldo rientrerà quando starà bene e non ci sarà pericolo di ricaduta. Meglio perdere una partita che due mesi. Contro l'Ajax lui sa che, se non sta bene, sta fuori».



«Kean ha fatto un col col Liechtenstein e sembra diventato Messi o Ronaldo. Queste cose mi infastidiscono: ci vuole calma, come con tutti i ragazzi giovani». Massimiliano Allegri vuole tutelare il giovane attaccante della Juventus, protagonista con la maglia della Nazionale. «È fuor di dubbio che abbia le qualità del goleador. Ma se a giugno Mancini, che sta facendo un gran lavoro, lo fa giocare di nuovo e non struscia un pallone diventa un brocco - prosegue - La mia preoccupazione è quando recupererà da questa sbornia...».





