Juventus, difesa da inventare: Bonucci e De Ligt a rischio

Un’altra macchina da gol contro la traballante e incerottata difesa bianconera. Dopo il sofferto pareggio contro l’Atalanta, domani la Juventus farà visita al Sassuolo, che in questa fase-due del campionato ha segnato più di tutti (18 reti in 7 giornate). Contro i neroverdi all’andata allo Stadium finì 2-2, proprio come contro l’Atalanta, con un rigore finale di Cristiano Ronaldo (ieri rimasto a riposo come Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Cuadrado e Matuidi). Con CR7 si parte sempre dall’1-0, visto che sta segnando un gol ogni 88’.

Il problema è che la difesa, impallinata sei volte nelle ultime due uscite, è in allarme. De Ligt e Bonucci sono acciaccati, così come Rabiot. Dei tre chi rischia di più è l’italiano, che potrebbe lasciare il posto a Rugani o Chiellini. Squalificato Cuadrado, a destra giocherà Danilo con il ritorno di Alex Sandro a sinistra.L’altra incognita è il pericolo giallo.

Bentancur, Rabiot e Bernardeschi sono diffidati, quindi a rischio squalifica per il big match con la Lazio del 20 luglio allo Stadium. Domani Sarri rilancerà Pjanic, con Matuidi e forse ancora Bentancur. Il turnover non dovrebbe premiare Ramsey, destinato ancora alla panchina. L’ultima da titolare del gallese dai muscoli di seta risale ormai all’8 marzo. E la separazione a fine anno è più di una possibilità. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Luglio 2020, 07:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA