Inter punta sull'usato sicuro: Vidal, Kolarov e Darmian

Kolarov-Vidal-Darmian: countdown Inter. Un tris di colpi low cost per Antonio Conte, ma tutti espressamente richiesti dall’ex ct e (quasi) perfezionati da Marotta e Ausilio, dopo la virata strategica di Villa Bellini e l’accelerata sui saldi di qualità e di esperienza internazionale. In attesa di N’Golo Kanté, il calibro da... 50 (milioni, la richiesta del Chelsea), perfezionabile solo con un big (Brozovic il più gettonato: valutazione 60 milioni) in uscita, domani si comincerà infatti con Aleksandar Kolarov, nazionale serbo classe ‘85, esperienza (565 presenze e 58 gol in carriera) e carisma da vendere e utile sia da centrale di piede mancino che da quinto a sinistra.

L’accordo con la Roma è stato raggiunto sulla base di un milione e mezzo di indennizzo. E tutto fatto anche fra l’Inter e il capitano della Serbia per un anno di contratto (più un’opzione per il 2021-22) a 3,5 milioni a stagione. Per l’ufficialità, manca solo l’ultimo step delle visite mediche, posticipate a questa settimana per l’impegno di Nations League (ieri sera a Belgrado, contro la Turchia) dell’ex City, ma in programma già nelle prossime 24 ore, insieme alla firma sul contratto con il club di Suning, per far di Kolarov un nerazzurro a tutti gli effetti, e agli ordini dell’ex ct fin dai primi giorni di ritiro (al via oggi alla Pinetina).

Da mercoledì, invece, ogni giorno potrebbe essere quello buono per Arturo Vidal, pupillo di Conte e vicinissimo alla risoluzione del contratto con il Barcellona.

L’agente del classe ‘87 cileno, Felicevich, è in Catalogna per definire gli ultimi dettagli (2,4 milioni di bonus non percepiti e richiesti ai blaugrana), ma tra oggi e domani dovrebbe ottenere il via libera a parametro zero.

Consequenziali poi le visite e la firma (su un biennale, con opzione per un terzo anno, da 6 milioni più bonus a stagione) con l’Inter. Esattamente come per Matteo Darmian, jolly di fascia classe ‘89, acquistato da Inter e Parma in sinergia la scorsa estate e, dopo un anno in Emilia, pronto al passaggio in nerazzurro per 2,5 milioni. Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 08:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA