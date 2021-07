Italia campione d'Europa, Alitalia lancia l'offerta sui voli verso la Capitale: «It's coming Rome»

All'indomani dalla vittoria dell'Italia a Euro 2020 Alitalia prende in prestito lo slogan "It's coming Rome" per lanciare un'offerta sui voli per la Capitale. I tifosi degli Azzurri hanno modificato quello degli inglesi che erano convinti del ritorno a casa (It's coming home) della Coppa degli Europei. Da Home a Roma il passo è stato breve e la compagnia di bandiera ha adottato una strategia vincente.

«Se vuoi dare un'occhiata alla Coppa, abbiamo l'offerta che fa per te: 30% di sconto per il tuo prossimo volo per l'Italia», si legge in un tweet di Alitalia. Un'occasione, dunque, per viaggiare e magari portare qualche turista a Roma. L'evento calcistico è diventato molto popolare e si tratta di una trovata di marketing che sta facendo il giro del web.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 17:22

