Alisson goleador, il Liverpool vince e spera ancora nella qualificazione in Champions

Incredibile in Premier League. Il Liverpool vince al 95' sul campo del West Bromwich, e la rete del 2-1 finale è realizzata da Alisson, spintosi in attacco e pronto ad 'incornarè di testa su azione da calcio d'angolo. Subito dopo il portiere dei Reds, con le lacrime agli occhi per la prodezza, è sommerso di abbracci dai suoi compagni, e a fine partita riceve anche quello di uno Juergen Klopp particolarmente sorridente.

«Non potrei essere più felice in questo momento - dice poi Alisson alla Bbc -. Avrei tanto voluto che mio padre (scomparso a febbraio ndr) fosse stato presente e mi avesse visto segnare». Con questa vittoria firmata dall'ex n.1 della Roma (e in precedenza aveva segnato l'altro ex giallorosso Momo Salah) il Liverpool, quinto con un punto di distacco dal Chelsea, mantiene la speranza di qualificarsi per la Champions League.

