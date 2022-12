L'algoritmo dice che lo scudetto si assegnerà allo spareggio 59 anni dopo: sarà Napoli-Milan

di Marco Zorzo

Lo scudetto 2022-23 si assegnerà allo spareggio a distanza di 59 anni dopo l'unico deciso alla bella che si disputò all'Olimpico il 7 giugno 1964 e vinto 2-0 dal Bologna (ultimo titolo) sull'Inter. Questa la proiezione secondo FiveThirtyEight: Napoli e Milan chiuderebbero a 75 punti, con la rimonta rossonera sui partenopei, avanti 8 punti (41 a 33) alla pausa Mondiale. Quindi sarebbe spareggio tra Pioli e Spalletti. A un punto l'Inter di Simone Inzaghi con 74. Quarta l'Atalanta a quota 70.

Quindi Roma 64; Juvetus 61 (e fuori dalla Champions) 7° Lazio 60; 8° Fiorentina 56; 9° Torino 55; 10° Udinese 54; 11° Sassuolo 51; 12° Verona 48. Per i veneti, ultimi con soli 5 punti, sarebbe una clamorosa rimontona salvezza. Addirittura migliore ripetto a quella ottenuta alla Salernitana la scorsa stagione. A scendere 13° Bologna 40; 14° Salernitana 38; 15° Lecce 38; 16° Sampdoria 37; 17° Empoli 37. Le tre retrocesse, sempre secondo l'algoritmo, sarebbero Spezia 36; Cremonese 35 e Monza 33. Cremonese a parte, in B scenderebbero due formazioni che in questo momento sono tranquillamente salve, come quella ligure e la brianzola della coppa Berlusconi-Galliani.

Quindi riassumendo per fasce questo sarebbe il risultato.

Qualificate per Champions League: Napoli, Milan, Inter e Atalanta.

Qualificate per l’Europa League: Roma e Juventus.

Qualificate per la Conference League: Lazio.

Le statistiche dicono a oggi che lo scudetto dovrebbe essere assegnato, appunto, tramite uno spareggio tra Napoli e Milan, dato che, proprio a partire da questa stagione, non conteranno più gli scontri diretti e l’eventuale differenza reti in caso di arrivo di due squadre a pari punti. E questo vale naturalmente anche per definire le squadre qualificate alle prossime coppe europee in caso di arrivo di due squadre a pari punti, mentre entrerebbe in gioco ancora la classifica avulsa nel caso siano tre o più squadre ad avere gli stessi punti al termine della stagione.

Vedremo se l'algoritmo quest volta avrà ragione. L'anno scorso aveva accreditato lo scudetto all'Inter, mentre il tricolore è andato al Milan. Staremo a vedere, appunto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Dicembre 2022, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA