Inter, ora tocca a Gosens: in rampa di lancio contro il Toro. E Inzaghi recupera Brozovic

Brozovic, stop and go: per Torino in griglia di partenza anche Gosens, al debutto dall'inizio. Un recupero importante, e a tempo di record, dopo l'affaticamento (al soleo del polpaccio destro) di martedì sera ad Anfield e una nuova freccia da sfruttare, e da lanciare nel posticipo di domenica al Grande Torino contro l'11 di Juric. Marcelo Brozovic e Robin Gosens saranno gli uomini in più di Simone Inzaghi in vista dell'insidiosa trasferta in terra granata.

Il nazionale croato riabilitato dagli esami di ieri mattina all'Humanitas, negativi nell'esito e più che rasserenanti per il piacentino, senza alternative a Epic-Brozo in cabina di regia. Il nazionale tedesco pronto a capitalizzare la prima, probabile chance dall'inizio, in sostituzione di Perisic, spremuto e bisognoso di un pit-stop, magari mettendo a segno un altro assist dopo quello di venerdì scorso (a Dzeko) da subentrante contro la Salernitana.

Per Brozovic saranno decisivi i prossimi due giorni di allenamenti (ieri solo un differenziato per il 29enne di Zagabria), anche se le percentuali di vederlo in campo dal primo minuto pure a Torino (dopo 26 gare da titolare su 26 disputate in A; fuori per squalifica solo con il Sassuolo, con black out di gioco dell'Inter e ko per 0-2 in casa) appaiono in progressiva ascesa. L'alternativa al croato si chiama Gagliardini, nelle vesti di mezzala sinistra, con Calhanoglu da regista arretrato e Barella da mezzala destra.

Nessun dubbio, invece, sugli interpreti di fascia. A destra Dumfries, in vantaggio su Darmian. A sinistra, Gosens, favorito su Perisic e in odore del primo gettone da titolare, dopo 30 minuti complessivi tra Coppa Italia (2', nel derby del 1° marzo) e serie A (28', nel 5-0 alla Salernitana). In difesa, con De Vrij out per 7-10 giorni (per una distrazione al soleo del polpaccio sinistro), più D'Ambrosio che Dimarco a completare il reparto con Skriniar e Bastoni. In attacco Dzeko e Lautaro.

