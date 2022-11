Roma-Lazio, il derby si sposta sui social: Alessandro Di Battista festeggia con i figli la vittoria

La vittoria di un derby può valere una stagione. E a Roma lo sanno bene sia i tifosi della Lazio che quelli giallorossi. E la prima stracittadina della Capitale, quest'anno, se la sono aggiudicata i giocatori di Maurizio Sarri, grazie alla rete di Felipe Anderson che è valsa tre punti e l'onore dei tifosi. Ma il derby non si è ancora concluso. Al triplice fischio di Orsato la festa dall'Olimpico si è spostata sui social, dove spunta anche il video di Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle e tifoso sfegatato della Lazio.

La gioia con i figli

Alessandro Di Battista sul suo profilo Instagram non ha resistito. Con il cellulare in mano ha deciso di girare un piccolo video per celebrare la vittoria della sua squadra e insieme ai figli Andrea e Filippo ha inscenato un siparietto che sta già diventando virale nella Roma, sponda biancoceleste. Tutti e tre con indosso la maglia della Lazio ribadiscono chi abbia vinto il derby. «Andrea chi ha vinto il derby?», chiede Di Battista al figlio più grande e la risposta è «La Lazio». Poi tocca a Filippo esultare con papà Alessandro e quindi: «Filippo Forza?» e il piccolo Filippo, forse un po' emozionato, esita un secondo e poi grida a pieni polmoni: «Lazio». Di Battista è orgoglioso della vittoria della sua squadra del cuore, ma soprattutto è fiero che i suoi figli stiano seguendo le sue orme.

