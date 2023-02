Alberto Zaccheroni in rianimazione dopo una caduta in casa: è grave

di Daniele Molteni

Paura per Alberto Zaccheroni. L'allenatore, che vinse lo scudetto con il Milan nel 1999, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Ieri pomeriggio il 69enne allenatore originario di Cesenatico è caduto nella sua abitazione di via Leonardo Da Vinci, sbattendo violentemente la testa a terra: è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale.

Zaccheroni è stato ricoverato in rianimazione

Zaccheroni è stato trovato steso a terra privo di sensi nei pressi di una scala interna. Al momento della caduta, in casa erano presenti anche la moglie Franca e Lara, la compagna del loro figlio Luca. Zaccheroni è stato ricoverato in rianimazione: la prognosi, sebbene il tecnico sia vigile, è comunque riservata e le sue condizioni saranno monitorate in queste ore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Febbraio 2023, 08:47

