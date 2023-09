Addio a Ginulfi, il portiere della Roma che parò un rigore a Pelè

di Francesco Balzani

Per tutti era diventato “il portiere che parò il rigore a Pelè”, ma a Roma Alberto Ginulfi era molto di più. E lui ci teneva a ricordarlo: “Quando morirò mi piacerebbe non essere ricordato solo per quello. Guarda qua? Vincemmo con la Juve a Torino con gol di Capello e i miei miracoli”. Lo diceva orgoglioso, con le lacrime agli occhi mentre riguardava le foto in bianco e nero. Era una bandiera, Ginulfi, uno dei beniamini di una città che doveva soppesare l’eredità di Cudicini e Pizzaballa e che apprezzò da subito le doti da leader di un ragazzo che lavorava al banco del pesce a Piazza Vittorio e che ha dovuto aspettare i 28 anni per fare il titolare della sua squadra del cuore rifiutando anche diverse offerte. E’ morto dopo una lunga malattia ieri Ginulfi, a 82 anni, nella sua casa ai Castelli non lontana dal quartiere di San Lorenzo che lo ha sempre amato e rispettato ricordandolo oggi come una persona “perbene”. Nella Roma di Losi e Cordova ha vinto due coppe Italia e militato tra il 1958 e il 1974, anno in cui si trasferì al Verona, poi alla Fiorentina e alla Cremonese.

