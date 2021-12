Aguero in lacrime dice addio al calcio: «È durissima, ma prima la salute»

Sergio 'Kun' Aguero, 33 anni, ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Lo ha fatto durante una conferenza stampa convocata al Camp Nou, insieme al presidente del Barcellona, Joan Laporta. «Ho deciso di smettere di giocare a calcio professionistico. È un momento molto difficile», ha detto commosso l'ex Manchester City.

L'attaccante argentino ha sofferto di un'aritmia nella partita contro l'Alaves del 30 ottobre. «Ero nelle buone mani dei medici, mi hanno detto che la cosa migliore era smettere di giocare e ho preso questa decisione una settimana o dieci giorni fa. Ho fatto del mio meglio per vedere se c'era qualche speranza ma non è servito».

La carriera del 33enne si è così chiusa solo pochi mesi dopo il suo arrivo al Barcellona, costellato da una serie di problemi fisici che gli hanno impedito di giocare con continuità. Un mese fa era stata Radio Catalunya a lanciare l'allarme: «La sua patologia potrebbe essere incompatibile con lo sport professionistico». Il media aveva riferito che il Barca aveva già detto al calciatore che il suo quadro cardiologico è più complicato di quanto atteso.

Parlerebbero chiaro le risonanze e gli stress test a cui l'ex Manchester City era stato sottoposto dopo il crollo a quattro minuti dalla fine del primo tempo nella sfida contro l'Alaves del 30 ottobre. Già all'Atletico Madrid prima dell'esperienza inglese, il Kun Aguero era tornato in Spagna in estate, con la scadenza del suo contratto a Manchester, dove ha giocato dieci anni segnando 184 gol in 275 partite. Aveva iniziato ad allenarsi con il Barca dopo aver vinto la Copa America con l'Argentina, con un contratto valido sino alla fine della stagione 2022/2023 e una clausola rescissoria fissata a 100 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 15:16

