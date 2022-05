Gianluca Lengua (giornalista del Messaggero) aggredito alla cena della Roma, le scuse della società: allontanato il bodyguard

ROMA La Roma ha presentato formalmente le proprie scuse alle testate e ai giornalisti coinvolti per lo spiacevole episodio di ieri sera che ha visto due cronisti, tra cui Gianluca Lengua de il Messaggero, essere aggrediti da un bodyguard che prestava servizio alla cena della squadra in un noto ristorante a piazza de' Ricci. Le scuse sono arrivate attraverso delle telefonate partite direttamente dalla dirigenza giallorossa, mentre l'addetto alla sicurezza, fa sapere il club, non è un dipendente della Roma, ma di un'azienda esterna di steward alla quale la società attinge in occasione di alcuni dei suoi eventi. Azienda alla quale è stato comunicato che d'ora in poi non sono più graditi i servizi del bodyguard in questione e comparso nel video dell'aggressione ai giornalisti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA