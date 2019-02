Messi, Dybala e Pogba testimonial Adidas Ultraboost 19, la scarpa da running più reattiva di sempre

adidas Ultraboost 19, la versione più reattiva e propulsiva di sempre della sua iconica scarpa da running.Per creare la nuova adidas Ultraboost 19, i designer e i product developer di adidas hanno collaborato con migliaia di runner in tutto il mondo, reinventando completamente la storica silhouette. Insieme hanno semplificato la versione originaria di adidas Ultraboost, passando da 17 pezzi ad appena 4 componenti ad alte prestazioni: nasce così una struttura più leggera e performante, con una maggiore reattività, per un’esperienza di corsa rivoluzionaria.

Ecco i tratti salienti del modello rivisitato:

Optimized BOOST, con 20% di mescola in più nell’intersuola, per una sferzata di energia a ogni singola falcata;

Optimized BOOST interagisce con la nuovissima Torsion Spring, offrendo una spinta in avanti senza precedenti. Questa configurazione high-tech assicura un ritorno di energia esplosivo, in una scarpa capace di assecondare i movimenti del piede: ogni passo è all’insegna della potenza, senza alcuna perdita di slancio nella transizione;

Per quanto riguarda la calzata, la 3D Heel Framesostiene il piede durante l’impatto, offrendo migliori risultati in termini di supporto e stabilità, per una corsa più disinvolta;

La pionieristica tomaia monopezzo Primeknit 360avvolge perfettamente il piede, assicurando un supporto ottimizzato unito a comfort e leggerezza







Ispirandosi alla nuova era del running, adidas Ultraboost 19 si inserisce perfettamente in questo nuovo contesto: oggi la corsa è uno sport di socializzazione, aperto e creativo come mai prima d’ora. In omaggio a tutto questo, adidas lancerà la campagna “Recode Running”, pensata per accendere i riflettori sugli sportivi che contribuiscono alla trasformazioneogni volta che si allenano.



Sam Handy, VP Design per adidas Running, ha dichiarato: adidas Running presenta la nuovissima, la versione più reattiva e propulsiva di sempre della sua iconica scarpa da running.Per creare la nuova adidas Ultraboost 19, i designer e i product developer di adidas hanno collaborato con migliaia di runner in tutto il mondo, reinventando completamente la storica silhouette. Insieme hanno semplificato la versione originaria di adidas Ultraboost, passando da 17 pezzi ad appena 4 componenti ad alte prestazioni: nasce così una struttura più leggera e performante, con una maggiore reattività, per un’esperienza di corsa rivoluzionaria.Ecco i tratti salienti del modello rivisitato:Optimized BOOST, con 20% di mescola in più nell’intersuola, per una sferzata di energia a ogni singola falcata;Optimized BOOST interagisce con la nuovissima Torsion Spring, offrendo una spinta in avanti senza precedenti. Questa configurazione high-tech assicura un ritorno di energia esplosivo, in una scarpa capace di assecondare i movimenti del piede: ogni passo è all’insegna della potenza, senza alcuna perdita di slancio nella transizione;Per quanto riguarda la calzata, la 3D Heel Framesostiene il piede durante l’impatto, offrendo migliori risultati in termini di supporto e stabilità, per una corsa più disinvolta;La pionieristica tomaia monopezzo Primeknit 360avvolge perfettamente il piede, assicurando un supporto ottimizzato unito a comfort e leggerezza

Il running è in costante evoluzione, per questo abbiamo pensato a una struttura potenziata e ottimizzata per adidas Ultraboost 19. Volevamo aiutare i runner di tutto il mondo a proseguire nella loro sfida, trasformando questo sport sia nella forma che nella sostanza. Così abbiamo realizzato una scarpa con un ritorno di energia senza precedenti, per garantire a tutti i runner la potenza e la sicurezza di cui hanno bisogno per obbedire al loro estro creativo

.



Tra i primi fan della nuova adidas Ultraboost 19 – che hanno provato la scarpa in anteprima mondiale – spiccano i testimonial globali più rinomati di adidas, icone dello sport o dello star system: dai calciatori Lionel Messi, Paulo Dybala e Paul Pogba al campione di atletica leggera Wayde van Niekerk, fino all’attore hollywoodiano Chadwick Bosemane all’influencer Kendall Jenner.



Il fuoriclasse della Juventus Paulo Dybala ha commentato: “Le sessioni di corsa e gli allenamenti possono mettere a dura prova il fisico di un atleta professionista. Avere una scarpa come la nuova adidas Ultraboost 19, capace di garantire un ritorno di energia oltre ogni confine, mi permette di spingermi ogni volta un po’ di più in là”. Dopo il tutto esaurito registrato in meno di sette minuti negli Stati Uniti e in Cina, adidas Ultraboost 19 adesso è disponibile in tutto il mondo.

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA