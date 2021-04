Addio SuperLega, Agnelli si arrende: «Non si può fare», Juve -12% in borsa. Atletico e Inter via, ora è ufficiale

Il progetto della SuperLega è ormai tramontato. Dopo che si sono sfilati i sei club inglesi - con il Liverpool che ha chiesto scusa ai propri tifosi - questa mattina Andrea Agnelli, in un'intervista alla Reuters, ha alzato bandiera bianca: «A essere onesti e franchi, dico di no, è evidente che non si può. Resto convinto della bontà del progetto, ma non si può fare un torneo a sei squadre», ha detto il presidente della Juventus. E intanto crolla il titolo della Juve in Piazza Affari: dopo le parole del presidente Agnelli sulla fine del progetto, amplia il calo. Il titolo del club bianconero arriva a perdere il 12,35% a 0,76 euro.

Inter e Atletico Madrid si sfilano, è ufficiale

«FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League». Con una nota ufficiale il club nerazzurro ribadisce quanto anticipato all'ANSA in nottata. «Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l'innovazione e l'inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate per migliorare l'industria del calcio non cambierà mai».

«L'Inter - prosegue la nota - crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti interessate per il futuro dello sport che tutti amiamo». E anche l'Atletico Madrid si sfila dalla Superlega. Lo annuncia lo stesso club spagnolo in un comunicato nel quale annuncia di ritirarsi dal progetto.

La protesta dei tifosi della Juve

«La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata», si legge su uno striscione del Viking, gruppo ultrà bianconero, comparso sui cancelli dell'Allianz Stadium di Torino nella notte. «Noi siamo la Juventus Fc. No alla Superlega...Vergognati!», si legge ancora sullo striscione, che in queste ore sta facendo il giro dei social e che sembra riferito al presidente del club Andrea Agnelli.

