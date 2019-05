L'omaggio dei tifosi giallorossi: «Siamo tutti DDR»

Migliaia di bandierine gialle e rosse che sventolano in aria e poi un lunghissimo striscione con sopra scritto «Ci hai rappresentato in campo per 18 anni?da oggi la tua curva rappresenterà te per sempre. Siamo tutti DDR». La Curva Sud dell'Olimpico saluta così Daniele De Rossi, all'ultima presenza con la maglia della Roma questa sera in occasione della gara col Parma. Prima del fischio d'inizio il capitano è sceso in campo accompagnato dai figli mentre tutto lo stadio intonava il suo nome. Sugli spalti, oltre alla famiglia, anche ex compagni in azzurro come Buffon e Materazzi, e il ct dell'Italia, Mancini. Prima del via era stato esposto un altro striscione sempre in Curva Sud con la scritta «Nei giorni belli e in quelli tristi sei stata la bandiera dei veri romanisti!», mentre in Tribuna Tevere è stata mostrata una gigantografia di De Rossi con sopra lo striscione «Ultras dentro e fuori dal campo». Domenica 26 Maggio 2019, 20:55







© RIPRODUZIONE RISERVATA